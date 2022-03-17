Narın Çiğ Zamanı bir uluslararası gösterimde daha

Yarından itibaren Freibourg Film Festivali'nde diğer ülkelerden sinema eserleriyle yarışacak Narın Çiğ Zamanı, 4 ülkenin ortak yapımıdır.

36. Freibourg Film Festivali 18-27 Mart tarihleri ​​arasında İsviçre'de gerçekleştirilecek.

Afganistan, Avustralya, İran ve Hollanda'nın ortak yapımı olan bu film, yarışmaya katılan 12 uzun metrajlı film arasında yer alıyor.

Freibourg Film Festivali, Avrupa'da Asya, Latin Amerika ve Afrika'dan filmlerin keşfine öncülük eden yıllık bir etkinliktir. Jorge Cohen (Angola), Elena Doni (Arnavutluk/İsviçre), Sahra Mani (Afganistan) ve Giuna Nazaro (İtalya/İsviçre) Freibourg Film Festivali'nin bu döneminin jüri üyeleri.

Bahir Wardak, Granaz Musevi, Kristin Williams ve Merziye Vefamehr'in geçtiğimiz yıl Kabil'de ortak yapımcılığını üstlendiği Narın Çiğ Zamanı, Afganistan, Avustralya, Hollanda ve İran'ın ortak yapımı.

Afganistan'da son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler ve Taliban'ın dayattığı yasalar nedeniyle bu film, Afganistan'da çekilen son filmlerden biri olacak.

Film, Sidney, Sao Paulo ve Tokyo gibi birçok prestijli uluslararası festival ve etkinlikte yer aldı. Film ayrıca yakın zamanda Asya-Pasifik Çocuk ve Gençlik Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterildi.

Arafat Feyz, İlham Ayazi, Andrew Quiileti, Hişmetullah Fenayi, Saide Sadat, Feriştah Alemi, Emir Şah Telaş, Zebih Kıyas, Zişan Han Telasş ve Medine Niyazi bu filmin oyuncuları.

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