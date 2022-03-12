Şehribanu, Sidney Uluslararası Film Festivali'nde İran'dan tek temsilci

Meryem Bahrül-ulumi'nin yönettiği, yapımcılığını Pegah Ahmedi, senaryosunu Pejman Timurtaş'ın yazdığı Şehribanu, En İyi Sinema Ödülü'nü kazanmaya aday Sidney SWFF Uluslararası Film Festivali'nde İran'dan seçilen tek film.

4-8 Mayıs tarihlerinde Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenecek Sidney Uluslararası Film Festivali, yeni ve gelişmekte olan film yapımcılık yeteneklerini keşfediyor.

Festival, Los Angeles Yapımcılar Gecesi Onaylı Festivallerinden biri ve seçilen tüm filmler etkinlikte otomatik olarak gösterilecek ve bu, önde gelen Hollywood film yapımcılarından oluşan bir grup için seçilen eserlerin gösterilmesi için bir fırsat olacak.

Los Angeles Yapımcılar Gecesi, Tarkovsky Film Ajansı ve Hollywood yapımcısı Bhavani Rao (PGA) tarafından Batı Hollywood'daki Lee Strasberg Film ve Tiyatro Enstitüsü'nde düzenleniyor ve birçok yönetmen onları Hollywood sinemasının ana akımına sokabilir.

Tüm film yapımcılarına ayrıca Sidney Uluslararası Film Festivali (Tarkovsky Hediyesi) tarafından seçilen bir film seçkisi verilecek ve bu kutlama, çalışmalarını diğer festivallere tanıtarak her yıl yüzlerce film yapımcısının desteğini onurlandırıyor.

Sidney Uluslararası Film Festivali, Sidney şehir merkezinde ve Treeplan'da düzenlenen bir iklim festivalidir. Treeplan. org her yıl Avustralya genelinde 600 ağaç dikerek festivali destekliyor.

Uluslararası adı Lady of the City olan Şehribanu'da Feriştah Sadr Orefayi, Behnaz Caferi, Gilare Abbasi, Saman Saffari gibi oyuncular oyuncu kadrosunda yer aldı.

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