Elma Deresinin Kurt Çocukları İsveç'te

Yönetmenliğini Necefi'nin, yapımcılığını Mecid Berziger'ın üstlendiği "Elma Deresinin Kurt Çocukları" filmi, en son uluslararası gösteriminde 39. Dermalm Film Festivali'nin çocuk panoraması bölümünde gösterilecek.

33. Uluslararası Çocuk ve Ergen Film Festivali'nde yarışan bu filme Altın Lisans ve Uluslararası Jüri'nin en iyi filmi dalında ödül verildi.

Ayrıca Almanya'daki 26. Schlingel Çocuk ve Ergenler Festivali'nin Panorama bölümünde izleyiciler tarafından iyi karşılandı.

Çaharmahal ve Bahtiyari ilinin Kuhrang bölgesinde çekilen filmde, bir kız kılığına girerek maceralı bir yolculuğa başlayan Asu'nun yolculuğun sonunda öldüğü söylenen annesi ve babasının masumiyeti hakkında yeni gerçeklerle yüzleşmesi konu alınır.

39. İsveç Film Büfe Festivali 19-25 Mart tarihleri ​​arasında gerçekleşecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish