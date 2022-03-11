"Hadımı Öldürmek" Kerala Festivali'nde

Hadımı Öldürmek, 17-25 Mart tarihleri ​​arasında Hindistan'ın Kerala kentinde düzenlenecek 26. Kerala Film Festivali'nin dünya sineması bölümünde seyirci ile buluşacak.

Kerala Film Festivali'nin dünya sineması bölümünde yer alan diğer filmler arasında Titan, Drive My Car, Coupe No. 6, Parallel Mothers, Memory ve Dünyanın En Kötü İnsanı yer alıyor.

Kerala, Hadımı Öldürmek'e ev sahipliği yapan ikinci Hint film festivali. Daha önce Goa Film Festivali, bu filmi yarışma bölümüne davet etmişti.

Hadımı Öldürmek, Jüri Büyük Ödülü'nü kazandığı Tallinn ve Eslamudens Kara Geceler Festivali, filmin katıldığı diğer uluslararası film festivalleridir.

İbrahim Azizi, Vahid Rad, Misak Zare, İman Besim, Sara Muhammedi ve Mehsima Kibari filmin oyuncu kadrosunu oluşturuyor.

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