Ljubljana Belgesel Film Festivali'nde "Bu Gecenin Ödevi" seyirci ile buluşacak

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Eşkan Necati ile Mehran Nimetullahi'nin üstlendiği "Bu Gecenin Ödevi" belgeseli Ljubljana Belgesel Film Festivali'nde gösterilecek.

Yarışmasız bir bölüm olan Slovenya'da 9-16 Mart tarihleri ​​arasında düzenlenen 24. Ljubljana Belgesel Film Festivali'nin sosyo-eleştirel belgesel bölümünde bu akşam seyirci ile buluşacak.

Belgeselin prömiyeri dünyanın en prestijli belgesel festivali olan 34. IDFA Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde yapıldı.

Belgesel, eğitim sisteminin toplum tarafından gözden kaçırılan gizli katmanlarını ele alıyor.

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