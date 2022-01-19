Hangi Suç İçin Türkiye'de

Bu film, cezaevindeki 7 yaşından küçük çocukların sorunlarını ele alan bir dizi filmden biridir. Bu serinin Buğday başlıklı ikinci bölümünün çekimleri devam ediyor.

Hapishanede doğup, sırf anne veya babasının suçundan dolayı cezaevinde kalan çocukların sorunlarıyla uğraşmanın ne suçu var? Bu belgeselin süresi 30 dakikadır.

Türkiye'nin İzmir kentinde düzenlenecek Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl İngiliz "Raindance" Festivali işbirliğiyle gerçekleştirilecek ve seçilen filmler festivalde gösterilecek.

Raindance Film Festivali, Akademi Ödülleri ve BAFTA tarafından onaylanan en büyük İngiliz bağımsız film festivalidir.

28 Şubat- 8 Mart tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek olan bu belgeselin uluslararası dağıtımını Solmaz İtimad yönetimindeki "First Screen Film" firması üstlenmektedir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish