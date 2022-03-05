TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

İHA'da yer alan habere göre, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, başkanlığını İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp'in, direktörlüğünü İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü başkanı Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç'in, yürütücülüğünü ise Öğr. Gör. Ahmet Bikiç ile Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan'ın yaptığı TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nde etkinlikler, söyleşiler, organizasyonlar, ünlü ressam İsmail Acar'ın sergisi gerçekleşti.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen gala ile birlikte de kısa film yarışmasında dereceye giren genç yeteneklere ödülleri takdim edildi.

Kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon olmak üzere toplam 4 kategoride 12 ödülün sahiplerini bulduğu gecede ayrıca festival jürisinin belirlediği bir filme, Dijital Film Akademi Özel Ödülü takdim edildi.

Başta İran, Hindistan, İtalya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Fransa olmak üzere 112 farklı ülkeden toplamda 3 bin 227 film başvurusu alan TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nin jüri üyeleri arasında; Cemal Okan, Derviş Zaim, Yüksel Aksu, Ercan Kesal, Bade İşçil ve Yurdaer Okur gibi sinemanın ve televizyonun tanınmış isimler yer aldı.

Sinemaseverleri bir araya toplayan festivalde, film tutkunları bir kalıbın içine sokulmayıp, kendilerini ifade etmeleri ve özgün eserlerin ortaya çıkması amacıyla 'temassızlık' mottosuyla hareket edildi.

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Kurmaca Kategorisi kazanan filmler:

1)The Bathtub

2)Dördüncü Duvar

3)Feeling Through

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Belgesel Kategorisi kazanan filmler:

1)Ballada for Galilei

2)Donuk Bakışlar

3)My Dad, Camera and I

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Deneysel Kategorisi kazanan filmler:

1)Squared

2)Mixi

3)Headshot

TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Animasyon Kategorisi kazanan filmler:

1)Gün Işığı

2)The Seine's Tears

3)Kauai

- TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali Digital Film Academy ödülünü kazanan film: Larva

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