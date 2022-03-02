İran sinemasının dünya genelindeki başarıları devam etmektedir

Perviz Recayi’nin yönettiği Eller isimli kısa metrajlı film Hindistan’ın Khamrubu festivalinin en iyi filmi seçildi.

Bu festival, Eller filminin katıldığı 51. Festivaldir. Bu film daha önce de uluslararası çeşitli festivallerinden 20 ödül kazanmıştı.

Mohammad Selimi Rad’ın yönetmenliğini yapan Sıfır Asker isimli belgesel Brezilya Sao Paulo kentinde düzenlenen Bimonthy festivalinde, en iyi yönetmen ve en iyi görüntü yönetmen ödüllerini kazandı.

Emin Mohtari’nin yönettiği El Bagajı isimli kısa metrajlı film de Singapur’da düzenlenen 27. Dünya Karnaval Festivalinin en iyi senaryo ödülünü kazandı.

Bu film ayrıca Hollywood Festivalinden de mansiyon kazandı.

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2012