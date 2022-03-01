1 Mar 2022 10:03
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İran filmi Hindistan’dan iki ödül daha kazandı

İran filmi Hindistan’dan iki ödül daha kazandı

Tahran, IRNA- Hasan Necmabadi’nin yönetmenliğini yaptığı Kısa Film, Aparat, Hindistan Çocuk Filmleri Festivali Khamrubu Film Festivalinden iki ödül kazandı.

Festivalin en iyi görüntü ödülü İrfan İhtişami ve en iti çocuk oyuncu ödülü İmad Mohebbi’ye verildi.

Festivalde Hindistan, Japonya, Bangladeş, Fransa, İrlanda, Almanya, İspanya, Meksika ve İran’dan 32 kısa film çeşitli dallarda yarıştı.

Festival 26 ve 27 Şubat tarihlerinde Hindistan’ın Guahati şehrinde düzenlendi.

Bu film daha önce, Gürcistan, Rusya, İran, Hollanda, ABD, Macaristan, Filipin, Güney Kore, Sırbistan, İtalya, İngiltere, Hindistan, Brezilya, festivallerine katılmıştır.

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2012

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