İran kısa metrajlı filmi İtalya’da yarışacak

Festivalin 17. Döneminde yarışacak film zaman ve coğrafi bir dilimde hareket etmemekte fakat burada kalan 5 kişiden sadece biri bunu anlamaktadır.
Dieciminui Film Festivali 2005 yılından bu yana özellikle gençlere yol göstermek amacıyla faaliyete başladı.
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2012
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Bahar Tofigi’nin yönettiği ‘’ Beşin dördü’’ isimli kısa metrajlı film İtalya’nın Dieciminui Film Festivalinde yarışacaktır.
Festivalin 17. Döneminde yarışacak film zaman ve coğrafi bir dilimde hareket etmemekte fakat burada kalan 5 kişiden sadece biri bunu anlamaktadır.
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