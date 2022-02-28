İran kısa metrajlı filmi İtalya’da yarışacak

Festivalin 17. Döneminde yarışacak film zaman ve coğrafi bir dilimde hareket etmemekte fakat burada kalan 5 kişiden sadece biri bunu anlamaktadır.

Dieciminui Film Festivali 2005 yılından bu yana özellikle gençlere yol göstermek amacıyla faaliyete başladı.

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2012

