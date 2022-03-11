Filipinler Film Festivali'nin en iyi ikinci filmi ödülü Günbatımında Safraniye filmine verildi

YönetmenliğiniAstim'in, yapımcılığını Adnan Kapusiyan'ın üstlendiği Günbatımında Safraniye adlı film, Filipinler'deki Pambojan Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film dalında ikincilik ödülünü kazandı.

PAMBUJAN Uluslararası Film Festivali (2021), en iyi uzun metrajlı film kategorisinde birinciliği elde etti.

Günbatımında Safraniye, Tahran'ın kuzeyindeki bağımlılık hakkında, tüm sahneleri sırayla ve geceleri çekilen şok edici bir sosyal melodram.

7. Pambojan Uluslararası Film Festivali, 21 Ocak'ta Filipinler'in Pambojan kentinde kısa ve uzun metrajlı film, kurgu, belgesel ve deney dallarında gerçekleştirildi. Festivalin temel amacı, bağımsız Asyalı film yapımcılarının yaratıcı filmlerini takdir etmektir.

Günbatımında Safraniye'nin uluslararası gösterimi Solmaz İtimad'ın yönetimindeki First Screen Film Company tarafından yapılıyor.

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