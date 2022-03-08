Türk Kadın Sinemacılar Festivali'nde İran yapımı "Hangi Günah İçin" belgeseli gösterildi

Meryem İbrahimvend'ın çektiği Hangi Suç İçin adlı belgesel, İzmir Kadın Filmciler Festivali'ndeki ilk uluslararası gösteriminde izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Belgesel, anneleri hapse atıldığı ve babaları gittiği için cezaevinde zor günler geçiren 7 yaşından küçük çocukların suçluluklarını konu alıyor.

İbrahimvend, bu belgeselin yapılma amacını şu sözlerle ifade etti: "Bir yönetmen olarak bu filmi yaparak, bu masum çocukların sesi olmak istedim ki bu çocukların ne zorluklara katlandıklarını herkes anlasın".

Belgeselin diğer elemanları: senarist: Franek Arta, görüntü yönetmeni: Fehim Azizi, afiş tasarımcısı: Yasemin Mahmudi.

5. İzmir Uluslararası Kadın Sinemacılar Festivali 27 Şubat - 8 Mart 2022 tarihleri ​​arasında İzmir'de düzenleniyor.

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