Ferhadi’nin iki filmi Kuzey Amerika’da gösterime girecek

ABD’nin Film Movement Classics firması bu iki filmin ABD ve Kanada’da gösterim haklarını alarak bu sene filmleri ABD ve Kanada sinemalarında gösterilecektir.

Toz’da Dans filmi Ferhadi’nin ilk yönettiği filmdir ve 21 yıl önce çekilmiştir. Bu film gösterime girdiği yıl en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi ikinci erkek oyuncu ödüllerini Asya-Pasifik Festivalinden kazandı ve Moskova Festivalinde de Jüri Özel Ödülü kazandı.

Ferhadi’nin ikinci yönettiği film olan Güzel Şehir filmi de Varşova Film Festivalinin en iyi film ödülünü ve Hindistan Film Festivalinden de Altın Tavus ödülü kazandı.

2002 yılında kurulan Film Movement firması yabancı ve bağımsız filmlerin dağıtımını yapmaktadır. Bu film şu ana kadar 250 kısa ve uzun metrajlı filmin dağıtımını gerçekleştirmiştir.

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2012