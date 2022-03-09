Teneffüs Zili, Amerikan Festivali'nde yarıştı

Teneffüs Zili, 12. Green Bay Film Festivali'nin yarışma bölümünde 80. dünya gösteriminde seyirci ile buluştu. Bu festival 6 Mart'ta sona erdi.

Festivalin resmi internet sitesine göre, 5 Mart'ta vizyona giren Teneffüs Zili, St. Norbert College-Performing Arts Center, Abbot Pennings Hall of Fine Arts ve The Walter Theatre'da gösterildi.

Uluslararası adı "The Recess" olan Teneffüs Zişi, Akademi Ödülleri, FIAPF ve Guya Ödülleri de dahil olmak üzere bugüne kadar 80 uluslararası film festivalinde yarıştı ve 11 uluslararası ödül kazandı.

ABD'de düzenlenen Jersey Shore Film Festivali çeşitli kategorilerde 13. sezonunun kazananlarının listesini resmen açıkladı. İran'dan Tneffüs Zili adlı kısa film En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

Teneffüs Zili ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Jersey Shore Film Festivali'nde En İyi Ortadoğu Filmi dalında aday gösterildi.

Bu film İspanya'daki 8. Uluslararası La Mirada Tabú Festivali'nde 69. Dünya Serisinde yarışacak. Sekizinci yılını kutlayan festival, 11 Aralık 2021'de Orson Welles'in Hill filminin Zaragoza Sineması'nda gösterimiyle sona erdi.

Akademi Ödülleri'nin onaylı festivallerden biri olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nin Panorama bölümünde ilk dünya prömiyerini yapan Teneffüs Zili, daha önce Garden State Film Festivali ve ABD'deki 18. Oxford Film Festivali gibi prestijli festivallerde seyirci ile buluşmuştu.

Teneffüs Zili'nin küresel dağıtımı, İspanyol "FeelSales" şirketinin sorumluluğundadır.

Bu kısa filmde Mojan Kurdi, Reyhaneh Nabi Yan, Niloufar Shokouhinia ve Gazal Kalili rol aldı.

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