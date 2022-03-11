İran-Türkiye ortak ürünü "Ceviz Ağacı" filminin galası yapıldı

Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Soysal, hazırlıkları 2015'te başlayan filmin çekimlerinin ise 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştiğini söyledi.

Soysal, filmin festival sürecinin 2020'de başladığına işaret ederek, uluslararası prömiyerin Moskova Film Festivali'nde, Türkiye prömiyerinin ise İstanbul Film Festivali'nde yapıldığını aktardı.

Dram türündeki yapımın, uluslararası festivallerden farklı dallarda ödülle döndüğünü anlatan Soysal, "Festival yolculuğu devam ediyor. Bu ay içerisinde de Buenos Aires Uluslararası Bağımsız Sinema Festivali'ne seçildi. Orada gösterilecek. Ay sonunda da Uluslararası Nepal Film Festivali'nde yarışacak. Küçük küçük başka festivaller de var. Onlara da katılmaya devam ediyoruz." dedi.

Türk-İran ortak yapımı filmin yönetmenliğini ve senaryosunu Faysal Sosyal üstlendi. TRT'nin de destek verdiği yapımın oyuncu kadrosunda, Kübra Kip, Ali Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil, Murat Mahmutyazıcıoğlu ve Rıza Akın da yer aldı.

Filmin görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir yaparken, post prodüksiyonda İranlı sanatçılar görev aldı.

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