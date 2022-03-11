Can Verdi, 14. Türkiye Rotary Festivali'nde İran'ın tek temsilcisi

Tahran Kısa Film Festivali jürisinin özel ödülünü kazanmayı başaran bu film, 14. Rotary Festivali'ne seçilen 5 kısa kurmaca film listesindeki tek İran filmi oldu.
Türkiye Rotary Festivali 17-20 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.
Festivalin kazananları animasyon, kurgu, deneysel ve belgesel kategorilerinde nakit ödüller ve takdir belgeleri alacak.
Can Verdi, daha önce Türk kadın sinemacılar (İzmir), Çinli çocuklar ve Mihudo New York festivallerine katıldı.
Can Verdi adlı kısa filmin uluslararası dağıtımını ise Solmaz İtemad yapıyor.
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