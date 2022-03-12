Japonya Parlamentosu'nda İran'dan "Beyaz İnek Kasidesi" gösterildi

İran'da ruhsatı olmayan ve kısa süre önce korsan olarak sitelerde gösterilen Sanayiha ile Meryem Mukaddem'in yönetmenliğini üstlendiği, yapımcılığını ise Gulamrıza Musevi'nin yaptığı Beyaz İnek Kasidesi, Japon parlamentosu ile sinemalarında gösterime girdi.

Bu özel olay, bu filmin yargı ve bağışlama konulu yayınlanmasının Japon medyasında yargı hukuku hakkında bir tartışma dalgasına yol açtığı bir zamanda gerçekleşti. Ayrıca Japonların iyi karşılaması ile bu filmin gösterildiği sinema sayısı artmış ve bu ülkede 50 sinemaya ulaşmıştır.

Geçtiğimiz yıl festivaller ve dünya gösterimleri alanında en başarılı İran filmlerinden biri olan Beyaz İnek Kasidesi filmi ne yazık ki İran'da yasaklandı ve kaçak versiyonu iki yıl sonra piyasaya girdi.

Beyaz İnek Kasidesi filminin prömiyeri Berlin Film Festivali'nin yarışma bölümünde yapıldı ve En İyi Film Seyirci Ödülü'nü kazandı. Film kırktan fazla uluslararası festivalde gösterildi ve çok sayıda ödül kazandı.

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