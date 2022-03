Galo filmi 3 uluslararası festivalde yer alacak

Galo, yanlışlıkla bir et parçası bulan ve onu pişirdikten sonra garip bir tat fark eden bir köylü hakkındadır. O, ardından delice bir arayış içinde benzer tadı olan başka bir et arar ve bu arayış felaketler zincirini başlatır.

Ramin Yahyazade'nin İshak ve Dünya Nasr'ın Sare rolünde oynadığı Galo, Future of Fim Ödülleri'nde 11. uluslararası bölümünde yarışacak.

12-14 Mayıs 2022 tarihleri ​​arasında The Padre Hotel ve The Bakersfield Music Hall of Fame'de düzenlenecek Vanilla Palm Film Festivali ve Sanat Yarışması da yer alacak.

Galo ayrıca 31 Aralık 2021 - 2 Ocak 2022 tarihleri ​​arasında Hindistan'da düzenlenen Blackboard Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Film dalında aday gösterildi.

Uluslararası Film Festivali'nde Fransa'da düzenlenen Cannes'da en iyi sinematografi ödülü de bu kısa filme verilen bir diğer ödül.

Galo, yaratıcı gençliği uluslararası alanda desteklemek ve tanıtmak ve küresel film yapımcıları arasında kültürel diyalog için bir platform oluşturmak için Japon şirketi Meihodo Inc. tarafından düzenlenen Meihodo Uluslararası Gençlik Görsel Medya festivaline de katıldı.

Kesra Tirseher, Tahran Radyo ve Televizyon Üniversitesi'nden sinema diplomasına sahip genç bir İranlı yapımcı, yönetmen, görüntü yönetmeni ve bestecidir.

Genç yönetmen ilk filmi 13 Numaral Oda ile üç ödül kazandı ve üç uluslararası ödüle daha aday gösterildi. Galo onun ikinci kısa filmidir.

