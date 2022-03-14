Reset, İtalyan Metropolis Festivali'nde

Reset adı altında yabancı festivallere giden, yönetmenliğini Muhammed Rıza Lütfi, yapımcılığını Emir Seyedzade'nin yaptığı film, Milano'da düzenlenecek Metropolis Film Festivali'ne katılmayı başardı.

Mayıs 2022'de Milano'da gerçekleştirilecek olan bu festivalin en önemli hedeflerinden biri, dünya çapında önemli konulara değinen ve yaratıcı eserler ortaya koyan sinemacıların üstün yeteneklerini ve eşsiz eserlerini keşfetmek.

Reset daha önce yurt dışındaki diğer birçok uluslararası festivalin ana yarışma bölümüne girmeyi başardı.

Bu filmin oyuncuları Reza Behboodi, Soodabeh Beizai, Mohammad Sedighi Mehr, Hamed Rahimi Nasr, Parisa Mohammadi ve Roghayeh Afshinpour.

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