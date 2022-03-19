İran Triplex'i Brezilya'nın en iyi korku filmi olarak seçildi

Brezilya'daki Altın Klaket Uluslararası Film Festivali, dünyanın dört bir yanındaki yönetmenler tarafından yapılan kısa film yapım türünün yaratıcı ruhunu, kültürel gücünü ve çeşitliliğini değerlendirmeyi amaçlayan benzersiz bir uluslararası festivaldir.

Festival, sanatsal özellikleriyle öne çıkan filmlerle ilgilendiklerini tanıtım yazısında duyurdu. Ayrıca, bir grup eleştirmen ve görsel-işitsel teknisyen, her yıl festivalin seçilenlerini analiz edip değerlenir.

Brezilya Uluslararası Altın Klaket Film Festivali 9-18 Mart tarihleri ​​arasında Sao Paulo'da düzenlendi.

Triplex kısa filmi Ali Kianirsi'nin korku türündeki ilk sinema deneyimidir. Filme 15 yaşı üzerindeki seyirci şartıyla gösterim lisansı verilmiştir.

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