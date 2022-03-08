Bakıri yarın Viyana'ya gidecek

İstişarelere devam etmek için bu sabah Tahran'a dönen İran İslam Cumhuriyeti başmüzakerecisi Ali Bakıri, görüşmelere devam etmek için yarın sabah Viyana'ya dönecek.

Uzman toplantıları ve gayri resmi istişareler bugün Viyana'da devam etti.

Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilmesine rağmen, önemli konular devam ediyor ve henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı.

Nihai bir anlaşmaya varılması ancak başta Washington olmak üzere Batılı ülkelerin gerekli siyasi kararlarıyla mümkün olacaktır.

Sekizinci tur müzakereler 27 Aralık'ta Viyana'da başladı ve katılımcılar anlaşmanın taslak metnini tamamlamayı ve bazı tartışmalı konular hakkında karar vermeyi hedefliyor.

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