Emir Abdullahiyan: Ukrayna'da savaşın durdurulmasını ve siyasi bir çözüme odaklanmayı destekliyoruz

Türk meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Emir Abdullahiyan, ikili ilişkilerdeki son gelişmelerin yanı sıra Ukrayna krizi de dahil olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırdı.

Görüşmede iki taraf, İran ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının selamlarını ileterek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran-Ankara ilişkilerini daha da geliştirmek için İran'a yapacağı ziyarete atıfta bulundu.

Bu telefon görüşmesinde Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "İkili ilişkiler ilerleme ve gelişme yolundadır ve önümüzdeki hafta iki ülkeden delegasyonlar, ilişkilerin kapsamlı gelişimini sürdürmek için Tahran ve Ankara'ya gidecek" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu ile Türkiye, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısını başarılı bir şekilde düzenlenmesini dileyen Emir Abdullahiyan, Antalya Diplomasi Forumu'na İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyetin katılacağını söyledi.

Ukrayna'daki siyasi çözümü ve savaşı durdurmaya ve siyasi çözüme odaklanmaya yönelik siyasi girişimi desteklediklerini ifade eden Emir Abdullahiyan, bu süreci ilerletmeye yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Çavuşoğlu: Yaptırımlar çözüm değil

Bu telefon görüşmesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki cumhurbaşkanının desteğiyle ikili ilişkilerin ilerletilmesinde atılan etkili ve somut adımların altını çizerek, iki ülke arasındaki ilişkileri mükemmel ve dostane olarak nitelendirdi.

Ülkelere yönelik yaptırımlara karşı ülkesinin tutumunu açıklayan Türk Dışişleri Bakanı, "Yaptırımlar hiçbir sorunun çözümü değildir" dedi.

Ukrayna krizinin tırmanması ve insani bir felaket olasılığı ve mülteci ve sığınmacı akınındaki artış konusundaki endişelerini dile getiren Çavuşoğlu, bu bölgedeki durumu iyileştirmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı bir kez daha Emir Abdullahiyan'ı Türkiye'yi ziyaret etmeye davet etti.

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