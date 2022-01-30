Büyük araç üreticilerinin üretimi yılın ilk 10 ayında 760 bini geçti

Bu üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1'lik bir büyüme gösteriyor. Geçen yılın bu döneminde bu 3 büyük üretici firma tarafından 730 bin araç üretimi gerçekleşti.

Bu yılın ilk 10 ayında İran Hodro 381 bin 321 araç üretmeyi başararak, önceki aylarda olduğu gibi ülkenin en büyük araç üreticisi oldu.

Bu dönemde ülkenin en büyük ikinci araç üreticisi olan Saipa Group, 238 bin 588'i Tiba ailesinde olmak üzere 279 bin 55 araç üretti.

Öte yandan Pars Hodro, Quick (Q200) grubunda 52 bin 153 adet, normal Quick grubunda 29 bin 520 adet, Saina grubunda 17 bin 884 adet, ve Brellians grubunda 594 adet olmak üzere toplam 100 bin 151 adet araç üretmeyi başardı.

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