28 Ara 2021 11:42
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Yılın ilk 9 ayında büyük araç firmalarının üretimi 669 bini geçti

Yılın ilk 9 ayında büyük araç firmalarının üretimi 669 bini geçti

Tahran, İRNA- Ülkenin en büyük üç araç üreticisi olan İran-Khodro, Saipa ve Pars-Khodro tarafından bu yılın ilk 9 ayında 669 bin 320 araç üretildi.

Bu üretim geçen yılın aynı dönemine göre %2,37'lik bir büyüme gösteriyor.

Bu rapora göre, bu yılın ilk dokuz ayında Iran Khodro Industrial Group, 325 bin 557 araç üretmeyi başardı ve önceki aylarda olduğu gibi ülkenin en büyük araç üreticisi oldu.

Bu sanayi grubu, Peugeot grubunda 214 bin 681 adet, Samand grubunda 35 bin 706 adet, Dena'da 37 bin 708 adet, Rana'da 25 bin 274 adet, Arisan'da 12 adet, Haima'da 4 bin 271 adet üretebildi.

Bu rapora göre, bu firmanın bu yılın ilk 9 ayındaki toplam üretimi, geçen yıla göre %6 azaldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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