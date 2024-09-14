Siyonist askerleri tarafından başından hedef alınan Ayşenur Eygi memleketinde toprağa veriliyor

Türk medyası, işgal altındaki Batı Şeria'da Siyonist askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi, memleketi Aydın'ın Didim ilçesinde defnedileceğini duyurdu.

Eygi'nin naaşı, dün Tel Aviv'den Bakü'ye, oradan da İstanbul'a getirildi. İstanbul ve İzmir' de tören düzenlenmesinden ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na teslim edilen Eygi'nin cenazesi, akşam saatlerinde memleketi Didim'e gönderildi. Didim Devlet Hastanesi'nde Eygi'nin naaşı askeri törenle karşılandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eygi'nin Didim'deki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Kurtulmuş burada yaptığı açıklamalarda "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Hesabını bütün uluslararası mahkemelerde soracağız. Dün itibariyle Adalet Bakanlığımız, Adli Tıp Kurumumuz bütün otopsileri uluslararası standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmiştir. Doğrudan hedef alınarak ve direkt olarak sol kulağının arkasından kurşunla şehit edilmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. " dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş basına yaptığı açıklamaların devamında "Siyonist İsrail ve işbirlikçisi Amerika ve arkasındaki bazı güçler maalesef bu katliamı, bu soykırımı destekliyorlar, teşvik ediyorlar ve bunun arkasında duruyorlar." diye konuştu.

"Ayşenur kızımızın Amerikan vatandaşı olmasına rağmen çok güçlü bir şekilde Amerikan makamları tarafından bile hesabının sorulmamış olması dikkate şayandır." diyen Kurtulmuş, yaşanan olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek "Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki bütün dünyanın gözü Gazze'deyken Ayşenur kızımızın da şehit olduğu yer bildiğiniz gibi Batı Şeria topraklarıdır. İsrail'in işgalci güçleri adım adım her an, her saniye durmadan topraklarını genişletiyor ve Batı Şeria'daki Filistinli kardeşlerimizi yerlerinden ediyor. Dünya da buna seyirci kalıyor. Artık şu açıkça bilinmelidir ki Netanyahu ve çetesi, bardak dolmuş ve taşmıştır. Bunun hesabını bütün uluslararası mahkemelerde vereceklerdir. Şehit edilen her bir Filistinlinin kanı ne kadar mukaddesse Ayşenur Eygi'nin kanı o kadar mukaddestir, sonuna kadar takipçisi olacağız. Türk milleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Devlet olarak sonuna kadar takipçisiyiz. Allah rahmet eylesin. Ayşenur Ezgi bizim için diğer bütün şehitler gibi ölümsüzdür." dedi.

Ayşenur Ezgi Eygi, Didim merkez camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.