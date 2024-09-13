Sinvar'dan Seyyid Hasan Nasrallah'a mesaj

Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar’ın ofisi tarafından, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’a gönderilen mesajda, "İsmail Haniye'nin şehadeti ile ilgili tebrik ve taziye mesajınızı aldık." denildi.

Mesajda, "Samimi taziyeleriniz için teşekkür ederiz ve direniş ekseninde cephelerdeki mübarek girişimleriniz bu samimiyetin bir ifadesidir." ifadelerine yer verildi.

Sinvar, Hamas hareketinin her zaman olduğu gibi şehitlerin kanına sadık kalacağını vurguladı. Şehit İsmail Haniye’nin her zaman savunduğu yüksek ideallerin sabit kalacağını ve hareketin mücahitlerinin bu yolu sürdüreceklerini belirtti.

Mesajın bir diğer bölümünde "Sürdüreceğimiz en önemli ideallerin başında, Filistin halkının cihad ve direnişte birlik ve beraberliği gelmektedir. Diğer bir ideal ise İslam ümmetinin birliği ve onun merkezinde yer alan direniş ekseninin, Siyonist projeye karşı mücadelede ve ümmeti ile kutsal değerlerini, başta Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere, savunmadaki kararlılığıdır." ifadelerine yer verildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı ayrıca, işgalcilerin kutsal Filistin topraklarından çıkarılmasının ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının gerekliliğini vurguladı.