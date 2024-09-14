Papa, çocuk katili Siyonist rejimi kınadı

Papa, yaptığı açıklamada, her gün Gazze Şeridi'ndeki Katolik cemaatinin üyeleriyle telefonla görüştüğünü ve "onların zor şeylerden bahsettiğini" söyledi.

Papa açıklamalarının devamında "Çocukların cesetlerini gördüğünüzde, bir okulda birkaç direniş savaşçısının bulunduğu şüphesiyle oranın bombalandığını gördüğünüzde, bu çirkin bir eylemdir." derken bu savaşın aşırıya kaçtığını düşündüğünü ifade etti.

Papa daha önce de acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım sağlanması çağrısında bulunmuş ve Gazze'de çocuk felci dahil birçok hastalığın yayıldığını söylemişti. Ayrıca Kudüs'ün Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanların birbirine saygı duyduğu ve kabul edildiği bir buluşma yeri olması gerektiğinin altını çizen Papa, "Kutsal topraklarda barış olsun, Kudüs'te barış olsun" dedi.