14 Eyl 2024 11:24
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News ID: 85595798
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Papa, çocuk katili Siyonist rejimi kınadı

14 Eyl 2024 11:24
News ID: 85595798
Papa, çocuk katili Siyonist rejimi kınadı

Tahran, İRNA - Katoliklerin lideri Papa Francis, Siyonist rejim tarafından Filistinli çocukların katledilmesini kınadı ve bu rejimin okulları bombalamasını "çirkin bir eylem" olarak nitelendirdi.

Papa, yaptığı açıklamada, her gün Gazze Şeridi'ndeki Katolik cemaatinin üyeleriyle telefonla görüştüğünü ve "onların zor şeylerden bahsettiğini" söyledi.

Papa açıklamalarının devamında "Çocukların cesetlerini gördüğünüzde, bir okulda birkaç direniş savaşçısının bulunduğu şüphesiyle oranın bombalandığını gördüğünüzde, bu çirkin bir eylemdir." derken bu savaşın aşırıya kaçtığını düşündüğünü  ifade etti.

Papa daha önce de acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım sağlanması çağrısında bulunmuş ve Gazze'de çocuk felci dahil birçok hastalığın yayıldığını söylemişti. Ayrıca Kudüs'ün Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanların birbirine saygı duyduğu ve kabul edildiği bir buluşma yeri olması gerektiğinin altını çizen Papa, "Kutsal topraklarda barış olsun, Kudüs'te barış olsun" dedi.

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