İran: Siyonist rejimin 'Misyaf'ta İranlı danışmanların esir alındığı' iddiası asılsızdır

Suriye'nin başkenti Şam'daki İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabında paylaştığı bir mesajda "Siyonist rejimin 11 ay boyunca yaşadığı başarısızlık ve yenilgilerden sonra o kadar umutsuz hale geldiğini belirtti ki kendisini kurtarmak için çocukları öldürmek ve yalanlar yaymaktan başka bir yol bulamıyor." ifadelerine yer verdi.

Mesajın devamında, İranlı danışmanların zarar görmediği Misyaf'taki işgalci rejimin suç teşkil eden saldırısını kınadıklarını ve İsrail rejiminin iddialarının yalan olduğunu duyurdu.

İran’ın Şam Büyükelçiliği ayrıca, bu tür yalanları yalnızca rejimin sözcüsü olan tanınmamış medya organlarının yaydığını vurguladı.

Dün, Siyonist medyası, son Misyaf saldırısı sırasında Siyonist rejim güçlerinin hava indirme operasyonu ile iki İranlının esir alındığını iddia etmişti.