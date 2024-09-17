Ensarullah Hareketi, Siyonistlere yönelik saldırıların durdurulmasına karşılık ABD ve İngiltere'nin Sana Hükümetini tanıma teklifini red etti

Muhammed el-Buhayti, "ABD ve İngiltere, aracılar vasıtasıyla bize saldırılarımızı durdurmamız karşılığında hükümetimizi Sana’da tanıyacaklarını teklif etti, ancak biz bunu kabul etmedik," dedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, son aylarda Gazze halkına destek amacıyla, Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Babülmendep Boğazı’nda işgal topraklarına giden İsrail rejimine ait veya bu rejime mal taşıyan gemileri hedef aldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail rejimi Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bu bölgedeki sivillerin katledilmesini durdurmadığı sürece, İsrail'e ait veya işgal topraklarına giden gemilere ve İsrail rejimini destekleyen koalisyon güçlerine ait gemilere yönelik Kızıldeniz’deki saldırılarını sürdüreceğini her defasında yineledi.