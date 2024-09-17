17 Eyl 2024 10:12
Journalist ID: 5446
News ID: 85599040
T T
0 Persons

Ekler

Ensarullah Hareketi, Siyonistlere yönelik saldırıların durdurulmasına karşılık ABD ve İngiltere'nin Sana Hükümetini tanıma teklifini red etti

17 Eyl 2024 10:12
News ID: 85599040
Ensarullah Hareketi, Siyonistlere yönelik saldırıların durdurulmasına karşılık ABD ve İngiltere'nin Sana Hükümetini tanıma teklifini red etti

Tahran, İRNA - Yemen Ensarullah Hareketi’nin siyasi büro üyesi, bu hareketin, ABD ve İngiltere'nin saldırıları durdurmaları karşılığında Sana hükümetini tanıma teklifini reddettiğini açıkladı.

Muhammed el-Buhayti, "ABD ve İngiltere, aracılar vasıtasıyla bize saldırılarımızı durdurmamız karşılığında hükümetimizi Sana’da tanıyacaklarını teklif etti, ancak biz bunu kabul etmedik," dedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, son aylarda Gazze halkına destek amacıyla, Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Babülmendep Boğazı’nda işgal topraklarına giden İsrail rejimine ait veya bu rejime mal taşıyan gemileri hedef aldı.

Ensarullah Hareketi, Siyonistlere yönelik saldırıların durdurulmasına karşılık ABD ve İngiltere'nin Sana Hükümetini tanıma teklifini red etti

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail rejimi Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bu bölgedeki sivillerin katledilmesini durdurmadığı sürece, İsrail'e ait veya işgal topraklarına giden gemilere ve İsrail rejimini destekleyen koalisyon güçlerine ait gemilere yönelik Kızıldeniz’deki saldırılarını sürdüreceğini her defasında yineledi. 

0 Persons

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .