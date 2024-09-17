Ayetullah Hamaney: Uluslararası spor meselelerinde hüküm süren ülkelerin çifte standart politikaları, Olimpiyat Oyunları'nda bariz ortadaydı

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, 2024 Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılacak İran kafilelerinin üyeleriyle yaptığı görüşmede, madalya kazanan sporculara, antrenörlere ve oyunlara katılacak tüm ilgililere teşekkür etti.

Ayetullah Hamaney, katılımcılara hitaben "Bir kez daha bu ülkenin en değerli evlatlarından bir grup ile bir araya gelme fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Gerçekten, gurur kaynağımız olan genç sporcularımız şüphesiz İran için onur ve itibar kaynağıdır." dedi.

Devrim Lideri, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'ndaki atmosferi değerlendirirken "Bu yıl Olimpiyat Oyunları'nda hissedilen bir diğer şey, uluslararası spor meselelerinde hüküm süren ülkelerin çifte standart politikalarıydı. Gerçekten de bu ülkeler, çifte standart ve yanlı politikalar sergilediklerini gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamaney ayrıca "Falanca hükümet, bir ülkeyi savaş başlattığı için oyunlardan men ediyor; fakat binlerce çocuğu öldüren Siyonist rejimi -yaklaşık bir yıl içinde 41 binden fazla kişiyi öldüren bu rejimi- oyunlardan men etmiyorlar. İşte bu, bir çifte standarttır, bu yanlılıktır." dedi."

Ayetullah Hamaney konuşmasının devamında "Bu, bizim her zaman söylediğimiz bir şeydir ve bazıları bunu abartılı bulur; ancak bu bir abartı değildir. Sporun siyasetten bağımsız olduğunu söylüyorlar, ama en fazla siyasi tarafgirliği spor alanında gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.