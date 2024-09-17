El Meyadin: İran'ın Beyrut Büyükelçisi yaralandı/ Büyükelçinin sağlık durumu iyi

El Meyadin, İran Büyükelçisi Mücteba İmami'nin bir iletişim cihazının patlaması sonucu yaralandığını, yarasının yüzeysel olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Beyrut'taki İran Büyükelçiliği de bu haberi doğrulayarak, "İran İslam Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Büyükelçisi Sayın Dr. Mücteba İmami, , yüzeysel yaralar aldı.Büyükelçinin genel durumu iyi" açıklamasında bulundu.

Rl Meyadin ayrıca, Mücteba İmami'nin patlayan iletişim cihazına sahip olmadığını, patlamanın bir yakınının cihazından kaynaklandığını bildirdi.

Medya, bugün akşam Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde birkaç iletişim cihazının patladığını ve bu cihazların Hizbullah üyelerine ait olduğunu iddia etti.

El-Cezire, bir güvenlik kaynağından aldığı bilgiye göre, Hizbullah üyelerine ait olduğu öne sürülen birkaç iletişim cihazının Beyrut, Bekaa ve Güney Lübnan'da patladığını bildirdi.

Lübnanlı bir güvenlik kaynağı da, patlamalar sonucu Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

Bu bağlamda, Yediot Aharonot gazetesi, Netanyahu'nun kıdemli danışmanının, İsrail'in Lübnan'daki patlamaların arkasında olduğu imasında bulunduğu bir tweet'i sildiğini yazdı.

Mücteba İmami'nin eşi Nergis Kadiriye de, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, "Eşim Dr. Mücteba İmami, Lübnan'da bir iletişim cihazının patlaması sonucu yaralandı, ancak şükürler olsun ki durumu iyi ve sorun yaşanmadı" ifadelerini kullandı.