Hizbullah: Lübnan'ı savunmak için en yüksek düzeyde hazırız

Hizbullah tarafından yapılan açıklama

26 Eylül 2014 Salı günü saat 15:30 civarında, Hizbullah'a ait çeşitli birimlerde çalışan işçiler tarafından kullanılan bazı iletişim cihazları olan "pager"lar patladı. Patlama sonucu bir kız çocuğu ve iki erkek kardeş hayatını kaybetti, birçok kişi ise çeşitli yaralanmalar yaşadı.

Hizbullah'ın yetkili organları, bu eşzamanlı patlamaların nedenlerini bulmak için geniş kapsamlı güvenlik ve bilimsel araştırmalar yürütmektedir. Ayrıca, sağlık hizmetleri Lübnan'ın çeşitli hastanelerinde yaralıların tedavisiyle ilgilenmektedir.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor ve halkımızı, bazı grupların yaydığı yanlış ve yanıltıcı haberlerden, özellikle de düşman İsrail'in korkutucu ve tehdit edici söylemleriyle desteklediği psikolojik savaş amaçlı haberlerden sakınmaları konusunda uyarıyoruz. Bu durum, düşmanın kuzeydeki durum değişikliği olarak adlandırdığı süreçle ilişkilidir.

Tüm seviyelerde ve birimlerde direnişin Lübnan ve halkını savunmak için en yüksek düzeyde hazır olduğunu vurguluyoruz.

17 Rabiü'l-Evvel 1446 H / 26 Eylül 2014