Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan pazar günü New York'a gidiyor

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu'nda 24 Eylül günü konuşma yapacak ve bu konuşmada İran halkının görüşlerini dile getirecek.

Bu ziyaret her yıl Eylül ayının sonlarında veya Ekim ayının başlarında gerçekleşir ve ülkemizin cumhurbaşkanları çeşitli dönemlerde kendi görüşlerini ve önemli meseleleri dile getirirler.



Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'nın muhtemel programları arasında, Genel Kurul'un yan etkinliği olan "Gelecek İçin Liderler" zirvesinde konuşma yapmak, Amerika'da yaşayan İranlılarla bir araya gelmek, ilahi dinlerin liderleriyle görüşmek, medya yöneticileri ve düşünce kuruluşlarıyla toplantılar yapmak ve bazı Avrupa, Asya ve İslam dünyası ülkelerinin liderleriyle ikili görüşmelerde bulunmak yer almaktadır.