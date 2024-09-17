Hizbullah'tan ikinci açıklama:Düşmanbu saldırının bedelini beklemediği yerden ödeyecek

Pager cihazları üzerinden gerçekleştirilen saldırı ile ilgili Hizbullah'tan ikinci açıklama geldi.

Hizbullah'ın açıklama metni

Bismillahirrahmanirrahim

Bugün öğleden sonra gerçekleşen bu günahkâr saldırıya ilişkin tüm gerçekler, veriler ve mevcut bilgiler incelendikten sonra, bu suç teşkil eden saldırıdan tamamen İsrail düşmanını sorumlu tutuyoruz. Bu saldırı, sivilleri de etkileyerek birçok kişinin şehit olmasına ve birçok insanın çeşitli şekillerde yaralanmasına neden oldu.

Şehitlerimiz ve yaralılarımız, Kudüs yolundaki mücadelemizin ve fedakârlığımızın sembolüdür. Onlar, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki onurlu halkımızın zaferi ile sürekli sahada destek verdiğimiz, cesur Filistin direnişine olan desteğimizin dünya ve ahiret için bir onur kaynağı olacaktır.

Bu hain ve katil düşman, kesinlikle bu günahkâr saldırının adil karşılığını alacaktır; hem beklediği hem de beklemediği yerden. Allah, söylediklerimize şahittir.