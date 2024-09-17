Halid Meşal, ABD ve İsrail rejiminin Gazze'yi yönetme tekliflerini reddederek: Hamas üstünlüğe sahip

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) lideri Halid Meşal, New York Times gazetesine verdiği röportajda, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde üstünlüğe sahip olduğunu ve İsrail ordusunu yıpratmayı başardığını söyledi.

Meşal, Hamas'ın Gazze'den ayrılmayacağını ve Hamas yetkililerinin her ne pahasına olursa olsun İsrail ile ateşkese varmak için acele etmeyeceğini vurguladı. "ABD ve İsrail'in Gazze'yi Hamas olmadan yönetme tekliflerini reddediyoruz" dedi.

Ayrıca Meşal, Hamas'ın Gazze'de var olmayacağı ya da duruma etki etmeyeceği düşüncesinin yanlış olduğunu, çünkü Hamas eleştirmenlerinin azınlığı temsil ettiğini ifade etti. Gazze'deki büyük yıkımın, Filistinlilerin özgürlük için ödemesi gereken bedel olduğunu söyledi. "7 Ekim'den önce Gazze yavaş yavaş ölüyordu. Büyük bir hapishanedeydik ve bu durumdan kurtulmak istedik." diye ekledi.