Ayetullah Hamaney: İslam ümmeti asla unutulmamalı bir konu

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, İslami Birlik Haftası münasebetiyle bugün İranlı önde gelen Ehli Sünnet alimleri ile görüştü.

Bu görüşmede Ayetullah Hamaney, ''İslam ümmetinin milli kimliğin ötesinde temel bir meseledir ve coğrafi sınırlar İslam ümmetinin hakikatini ve kimliğini değiştirmez.'' dedi.

Düşmanların Müslümanların İslami kimliklerine kayıtsız kalması için uğraştığını belirten Ayetullah Hamaney, "Bir Müslümanın, Gazze'de veya dünyanın başka yerlerinde başka bir Müslümanın acı çekmesine kayıtsız kalması İslami öğretilere aykırıdır" ifadesini kullandı.

Ehli Sünnet alimlerini, İslami kimliklerine ve İslam Ümmeti’ne güvenmeye çağıran Ayetullah Hamaney, başta İran olmak üzere İslam dünyasında din farklılıklarını körüklemeye yönelik kötü niyetli kişilerin faaliyetlerine değinerek, "Fikri, propaganda ve ekonomik araçları kullanarak ülkemizde ve diğer İslam coğrafyalarında Şii ve Sünnileri ayırmaya çalışmakta ve her iki taraftan insanları ihtilafları körüklemeye zorlamakta" ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamaney, "Bu komplolarla mücadelenin çaresi İslam birliğine güvenmektir. Birlik meselesi bir taktik değil, Kur'an-i bir ilkedir.'' dedi.

İslam birliğininin önemine değinen Ayetullah Hamaney, kötü niyetli çevrelerin bunu zedelemeye çalıştığını belirterek, "İslam ümmeti"nin unutulmaması gereken bir konu olduğunu ifade etti.

İslam ümmetine ulaşma yolunun vahdetten geçtiğini belirten Ayetullah Hamaney, "Bugün, mazlum Gazze ve Filistin halkına destek vermek mutlak farzlardan biridir. Biri bu farzı yerine getirmezse mutlaka Allah'ın huzurunda sorguya çekilecektir " dedi.