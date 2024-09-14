14 Eyl 2024 12:57
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Uydu "Çemran 1" "Kaem 100" uydu taşıyıcısı tarafından başarıyla fırlatıldı

14 Eyl 2024 12:57
News ID: 85595967
Uydu "Çemran 1" "Kaem 100" uydu taşıyıcısı tarafından başarıyla fırlatıldı

Tahran, İRNA - Bugün sabah Çemran 1 araştırma uydusu, Kaem 100 uydu taşıyıcısı tarafından fırlatıldı ve başarıyla Dünya'nın 550 kilometre yörüngesine yerleştirildi.

Çemran 1 araştırma uydusu, İran Elektronik Sanayii Uzay Grubu (SAIRAN) tarafından, Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü ve özel girişimci teknoloji şirketlerinin iş birliğiyle tasarlanıp üretildi.

Yaklaşık 60 kilogram ağırlığındaki bu uydunun ana görevi, yörüngede manevra teknolojisini doğrulamak amacıyla donanım ve yazılım sistemlerini test etmektir.
Çemran 1 uydusunun yan görevleri arasında soğuk gaz itki alt sistemlerinin değerlendirilmesi ve navigasyon ile durum kontrol alt sistemlerinin performansının incelenmesi yer almaktadır.

İslam Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Birliği uzmanları tarafından tasarlanıp üretilen katı yakıtlı Kaem 100 uydu taşıyıcısı ise, ikinci yörünge operasyonunda Çemran 1 uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirmeyi başardı.

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