Erakçi: Diyalog karşılıklı saygıya dayanmalı, tehdit ve baskıya değil

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Batı'nın İran' a yönelik yeni yaptırımlar uygulamasıyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "Batılı ülkelerin hala yaptırımların başarısız bir araç olduğunu bilmemesi şaşırtıcı. Yaptırımlar yoluyla kendi isteklerini İran'a dayatmaları mümkün değil." dedi.

"Nükleer meselede olduğu gibi diğer konularda da bu, başarısız bir deneyimdir. Onların hala bu başarısız deneyime umut bağlayıp bu yönde hareket etmeleri bana göre şaşırtıcıdır." diyen Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurgulayarak, "Biz her zaman diyalog yanlısı olduk ve ortak bir anlayışa ulaşmak için yapıcı görüşmeleri hiçbir zaman terk etmedik. Ancak diyalog karşılıklı saygıya dayanmalı, tehdit ve baskıya değil." dedi.

Dışişleri Bakanı açıklamalarının devamında "Yaptırımlar, baskı ve çatışma araçlarıdır, işbirliği araçları değil, ve bu araçlar pratikte etkili olamamıştır. Bir zamanlar bizi dikenli tel için bile yaptırımlarla hedef alan ülkeler, şimdi İran'ın ileri teknoloji silahlar ihraç ettiğini iddia ediyorlar; bu, yaptırımların bir sonucudur. Hala bu başarısız deneyimi sürdürmeye çalışmaları gerçekten şaşırtıcı ve ben onlara yollarını değiştirmelerini tavsiye ediyorum. " dedi.