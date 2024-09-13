Pezeşkiyan: Müslümanlar kardeş olursa İsrail katliam yapmaya cesaret edemez

Mesud Pezeşkiyan bugün öğleden sonra Basra'ya geldikten sonra Irak'ın seçkinleri, akademisyenleri ve aşiret liderleriyle bir araya geldi ve yaptığı konuşmada, Hz. Ali'nin (a.s.) "Müminler müminlerle eşittir" demediğini, aksine "Müslüman Müslümanla eşittir" dediğini belirterek, "Eğer biz Müslümanlar her inanç ve düşüncede kardeş olursak, İsrail Müslümanları katledebilir mi?" dedi.

Pezeşkiyan, "Bölünme ateşin kenarındadır, birbirimizle anlaşmazlık içindeysek ateşin içindeyiz," diye eklerken "Her gün namazda 'İhdinas sıratal müstekim' diyoruz, yani 'Bizi doğru yola ilet' diyoruz. Doğru yol, birlik ve beraberlik demektir, Allah'ın ipine sarılmak demektir. Kur'an'da doğru yol olarak belirtilen birliktir, yani biz biriz, hepimiz birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Avrupalıların yüzyıllarca birbirleriyle savaştığını ancak şu anda sınırlarını korumak için birlik içinde olduklarını ifade eden Pezeşkiyan, "Neden biz Müslümanlar Pakistan ve Afganistan'dan trene binip Necef, Kerbela, Mekke ve Medine'ye gidemiyoruz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı, tüccarların, akademisyenlerin, alimlerin, sanayicilerin ve Müslümanların birbirleriyle yakın ilişkiler kurabilmesi gerektiğini ifade etti