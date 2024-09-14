Kenani: Umut Filistin'de, umutsuzluk işgal altındaki topraklarda dalgalanıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Filistin’de zafer umudunun derinliğini gösteren kısa ama anlamlı bir film: Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah şehrinde İslam Peygamberi'nin doğum günü kutlamaları; köklü ve asil bir halk ile köksüz ve yapay bir varlık arasında büyük bir fark vardır." dedi.



Kenani, "Filistin halkının Gazze Şeridi'nin harabelerinde, tarif edilemez acı ve ıstıraplara rağmen gösterdiği destansı direniş ve işgal altındaki topraklardan işgalcilerin tersine göçü, Filistin'de umudu, işgal altındaki topraklarda ise umutsuzluğu dalgalandırıyor" dedi.