14 Eyl 2024 10:01
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News ID: 85595651
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Kenani: İran tarafından Rusya’ya balistik füze satıldığına dair her türlü iddia tamamen asılsızdır

14 Eyl 2024 10:01
News ID: 85595651
Kenani: İran tarafından Rusya’ya balistik füze satıldığına dair her türlü iddia tamamen asılsızdır

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisinin Ukrayna çatışmasına müdahale iddiasıyla İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik açıklamasını şiddetle kınayarak, "İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumunu bir kez daha açık bir şekilde hatırlatıyorum. İran tarafından Rusya’ya balistik füze satıldığına dair her türlü iddia tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.

Kenani, bazı tarafların zarar verici açıklamalar ve tutumlar almaya devam etmeleri konusundaki ısrarına karşı uyarıda bulunarak, Avrupa Birliği’ne yanlış bilgilere dayalı suçlamalardan kaçınmalarını tavsiye etti.

Batılı ülkelerin yaptırım gibi eski ve etkisiz araçlara başvurma konusundaki tutumunu eleştiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Maalesef bazı Batılı taraflar yaptırım uygulama konusunda bağımlılık geliştirmiştir. Bu yol ne sorunları çözmeye yardımcı olur ne de çözümün bir parçasıdır, aksine sorunun kendisidir ve İran’ın karşılığıyla karşılaşacaktır.” dedi.

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