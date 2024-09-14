Kenani: İran tarafından Rusya’ya balistik füze satıldığına dair her türlü iddia tamamen asılsızdır

Kenani, bazı tarafların zarar verici açıklamalar ve tutumlar almaya devam etmeleri konusundaki ısrarına karşı uyarıda bulunarak, Avrupa Birliği’ne yanlış bilgilere dayalı suçlamalardan kaçınmalarını tavsiye etti.

Batılı ülkelerin yaptırım gibi eski ve etkisiz araçlara başvurma konusundaki tutumunu eleştiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Maalesef bazı Batılı taraflar yaptırım uygulama konusunda bağımlılık geliştirmiştir. Bu yol ne sorunları çözmeye yardımcı olur ne de çözümün bir parçasıdır, aksine sorunun kendisidir ve İran’ın karşılığıyla karşılaşacaktır.” dedi.