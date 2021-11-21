Suriye'ye otomotiv parçası ihracatının önündeki engeller yakında kaldırılacak

Geçtiğimiz hafta Suriye'ye otomobil ithalatının yasaklanmasıyla ilgili haberler yayınlandı ve bu ülke İran için bir ihracat destinasyonu olarak çok önemli olduğu için tepkilere yol açtı.

İran Ticaret Geliştirme Teşkilatı Başkanı Alirıza Peymanpak, Suriye'nin kur sorunları nedeniyle kısıtlamalar getirdiğini vurgulayarak, bu ülkeden döviz çıkışlarının azalmasının ardından ülkenin ithalat karşılığında ihracat yapmak istediğini kaydetti.

Peymanpak, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Emin'in Suriye'ye gideceğini belirterek, 'Bu toplantı ile sadece otomobil meselesini değil, ihracatın kur ve gümrük sorununu da çözmeyi hedefliyoruz' dedi.

Bu bağlamda İran-Suriye Ortak Ticaret Odası Başkanı Keyvan Kaşifi, İRNA ekonomi muhabirine verdiği röportajda, İran otomobillerinin bu ülkeye ihracatının yasaklanmasının doğru olmadığını belirterek, 'Tüm dünyada Suriye'ye otomoil giriş yasaklanmıştır. Suriye, otomobil ithalatı alanında İran'a özgü herhangi bir kural yayınlamadı' dedi.

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