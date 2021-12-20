Sanayi Bakanı: İran otomobil üretimi diğer ülkelerde yeniden başladı

İRNA'ya konuşan Fatemi Emin, diğer ülkelerdeki otomobil üretim tesislerinin yeniden başlamasına atıfta bulunarak, 'Yurt dışında otomobil üretim hatlarının geliştirilmesi, ihtiyaç ve çözümlerden biridir. Senegal'de bir süredir kapalı olan İran-Khodro üretim hattı geçen hafta yeniden devreye girdi' dedi.

Bazı tarife engelleri ile sınırlanabilecek komple bir otomobil ihraç etmek yerine, Suriye, Irak, Senegal ve Azerbaycan Cumhuriyeti gibi tarife engeli olmayan veya daha az gümrük vergisine sahip ülkelere otomobil parçaları gönderebildiklerini kaydeden Fatemi Emin, 'Ayrıca üretilen arabalar bahsi geçen ülkelerin üye olduğu birliklerde satılabilir ve bu ülkelerde rekabet avantajı sağlayabiliriz' diye konuştu.

Bu bakanlığın çeşitli alanlardaki çabaları yaptırımları atlatmak için değil, etkisiz hale getirmek için olduğunu dile getirem Fatemi Emin, 'Afrika, çok iyi potansiyele sahip bir kıta olarak karşımızda duruyor' diye ekledi.

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