İran kısa filmi ABD'de yarışacak

1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında Los Angeles'ta düzenlenecek olan Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali'nde her sene çeşitli mekanlarda 100’ü aşkın film gösterimi yapılmaktadı.

Film ayrıca 26-27 Şubat’ta Hindistan Guahati kentinde düzenlenen Khamurubu Festivaline de katılacaktır.

Film daha önce Gürcistan, Rusya, ABD, Macaristan, Filipin, Güney Kore, Sırbistan, İtalya, Brezilya’da çeşitli festivallere katıldı ve İtalya’da ödüller almayı başardı.