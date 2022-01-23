23 Oca 2022 18:17
Journalist ID: 2394
News Code: 84623824
0 Persons

İran kısa filmi ABD'de yarışacak

İran kısa filmi ABD'de yarışacak

Tahran,İRNA- İranlı yönetmen Hasan Necm Abadi'nin yönettiği kısa filmi "Aparat" Los Angeles'teki Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali'nde yarışacaktır.

1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında Los Angeles'ta düzenlenecek olan Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali'nde her sene çeşitli mekanlarda 100’ü aşkın film gösterimi yapılmaktadı.
Film ayrıca 26-27 Şubat’ta Hindistan Guahati kentinde düzenlenen Khamurubu Festivaline de katılacaktır.
Film daha önce Gürcistan, Rusya, ABD, Macaristan, Filipin, Güney Kore, Sırbistan, İtalya, Brezilya’da çeşitli festivallere katıldı ve İtalya’da ödüller almayı başardı.

yorumunuz

You are replying to: .
captcha