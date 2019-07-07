İranlı yönetmenin filmi, Kaliforniya film festivalinde ödül almaya aday

Gilan İl Kültür ve İslami İrşad Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler'den yapılan açıklamada, Rudar Genç Sinemacılar Derneği tarafından yapımı üstlenen ve daha önce İtalya Milestone Worldwide Film Festivali'nde en iyi kısa film ödülünü elde eden Tafun, 6. Uluslararası Queen Palm Film Festivali'nin en iyi kısa filmi olmaya aday gösterildi.

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde düzenlenen Palm Springs Festivali sırasında düzenlenen Queen Palm Film Festivali, her ay düzenlenir. Festivalin misyonu çeşitli ve farklı yetenekleri keşfetmek ve yeni film yapımcıların eserlerini yaygınlaştırmaktır.

Queen Palm Festivali'nde ödüle değer görülen filmler, altın, gümüş ve bronz ödülleri ile diploma alır ve otomatikman Palm Springs Festivali'nde gösterime girer.

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