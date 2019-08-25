ABD'de 4 İran filmi seyirci ile buluşacak

İranlı yönetmen Behmen Kiyarüstemi'nin yönettiği Exodus ile Areş İshaki'nin yazıp yönettiği Huraman isimli belgesel, festivalin Uzun Metraj Film Dalı'nda ödül için yarışacak.

Exodus, İran İçişleri Bakanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğü'nün idaresindeki Afgan göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme merkezi hakkındadır. Bu merkezde yasa dışı yollardan yurda giriş yapan Afgan göçmenlerin kayıt ve geri gönderme işlemleri yapılmaktadır.

Daha önce ABD'nin Utah Film Festivali'nde yarışan Huraman belgeseli de 30. New Orleans Film Festivali'nde diğer filmlerle yarışacak.

Öte yandan kadın yönetmen Meryem Refekküri'nin yönettiği Yara isimli kısa film ile Semane Şucai'nin yapımcılığını üstlendiği 'Boz Cisim' isimli kısa film, bu festivalde seyirci ile buluşacak.

30. New Orleans Film Festivali, 16-23 Ekim 2019 tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek.

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