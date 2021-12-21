Teneffüs Zili, Meksika, Brezilya ve ABD festivallerinde gösterilecek

Teneffüs Zili, öykü yarışması bölümünde 8. Veracruz Dünya Film Festivalinde yarışacak. Festival 21-31 Aralık tarihlerinde Meksika'da düzenlenecek.

Tenenffüs Zili,12. Brezilya'daki Uluslararası Fronteira Film Festivalinde de İran temsilcisi olarak yarıştı. Bu Festival 7-17 Aralık tarihlerinde Uruguay/Brezilya sınırında gerçekleşti.

Teneffüs Zili,Uluslararası adı olan "The Recess" ile dünya çapında yetmiş iki kez sahneye çıktı ve on dünya ödülü kazandı.

Bu film daha önce ,Amerika Birleşik Devletleri'nde 13. Shockfest Film Festivali'nin kısa film yarışması bölümünde gösterildi.Bu festival 10 Aralıkta sona redi.

ABD'de düzenlenen Jersey Shore Film Festivali çeşitli kategorilerde 13. sezonunun kazananlarının listesini resmen açıkladı. İran'dan Tneffüs Zili adlı kısa film En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

Teneffüs Zili ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Jersey Shore Film Festivali'nde En İyi Ortadoğu Filmi dalında aday gösterildi.

Bu film İspanya'daki 8. Uluslararası La Mirada Tabú Festivali'nde 69. Dünya Serisinde yarışacak. Sekizinci yılını kutlayan festival, 11 Aralık'ta Orson Welles'in Hill filminin Zaragoza Sineması'nda gösterimiyle başladı ve 18 Aralık'a kadar devam edecek.

Akademi Ödülleri'nin onaylı festivallerden biri olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nin Panorama bölümünde ilk dünya prömiyerini yapan Teneffüs Zili, daha önce Garden State Film Festivali ve ABD'deki 18. Oxford Film Festivali gibi prestijli festivallerde seyirci ile buluşmuştu.

Teneffüs Zili'nin küresel dağıtımı, İspanyol "FeelSales" şirketinin sorumluluğundadır.

Bu kısa filmde Mojan Kurdi, Reyhaneh Nabi Yan, Niloufar Shokouhinia ve Gazal Kalili rol aldı.

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