İran'dan kısa ve uzun metrajlı filmler ABD'de seyirci ile buluşacak

Alirıza Kasımi'nin yönettiği Fazla Sos isimli kısa film, ABD'de düzenlenecek 22. Sarasota Film Festivali'nde ödül almak için online şekile yarışacak.

Daha önce Avustralya Canberra Film Festivali'nde en iyi oyuncu ve en iyi senaryo ödüllerini kazanan Fazla Sos'un yönetmeni Kasımi, daha önce yönettiği Öğle Yemeği Vakti kısa filmi ile yine aynı festivalden en iyi kısa film ödülünü almayı başarmıştı.

Öte yandan Mahmud Nazıri'nin yazıp yönettiği 14. Gün isimli film, ABD'de düzenlenecek 68. Columbus Film Festivali'nde yarışacak.

İrfan Kasımpur'un yapımcılığını üstlendiği 14. Gün, endüstriyel bir ortamda çalışmak veya aile ortamında yaşamak arasında seçim yapmak zorunda kalan bir kadının hilayesi üzerinde odaklanmıştır.

15-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Columbus festivalinde yarışacak 14. Gün'ün oyuncu kadrosunda Maral Fercad, Şehram Abduli, Mehdi Sebayi, Şakayık Nevruzi, Said Dah gibi oyuncular yer alıyor.