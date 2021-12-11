Teneffüs Zili, Amerikan festivalinin en iyi filmi seçildi

ABD'de düzenlenen Jersey Shore Film Festivali çeşitli kategorilerde 13. sezonunun kazananlarının listesini resmen açıkladı. İran'dan Tneffüs Zili adlı kısa film En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

Teneffüs Zili ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Jersey Shore Film Festivali'nde En İyi Ortadoğu Filmi dalında aday gösterildi.

Bu film İspanya'daki 8. Uluslararası La Mirada Tabú Festivali'nde 69. Dünya Serisinde yarışacak. Sekizinci yılını kutlayan festival, 11 Aralık'ta Orson Welles'in Hill filminin Zaragoza Sineması'nda gösterimiyle başladı ve 18 Aralık'a kadar devam edecek.

Akademi Ödülleri'nin onaylı festivallerden biri olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nin Panorama bölümünde ilk dünya prömiyerini yapan Teneffüs Zili, daha önce Garden State Film Festivali ve ABD'deki 18. Oxford Film Festivali gibi prestijli festivallerde seyirci ile buluşmuştu.

Teneffüs Zili'nin küresel dağıtımı, İspanyol "FeelSales" şirketinin sorumluluğundadır.

Bu kısa filmde Mojan Kurdi, Reyhaneh Nabi Yan, Niloufar Shokouhinia ve Ghazal Khalili rol aldı.

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