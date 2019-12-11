İran kısa filmi ABD’de vizyona girecek

Sedef Asgeri, Mesih Kazımi, Hadis Miremini ve İlahe Afşari'nin rol aldığı film, daha önce Toronto Film Festivali ile Teksas Austin'de düzenlenen Fantastic Fest Film Festivali gibi Kuzey Amerika film festivallerine katılmanın yanı sıra Los Angeles'taki AFI Festivali (Amerikan Film Topluluğu Festivali) Jüri Büyük Ödülü'ne değer görülmüş ve 2021 Oscar Akademi Ödülleri En İyi Kısa Film dalında aday gösterildi.

İspanya Zinebi Festivali'nden En İyi Kısa Film için verilen Mikeldi Ödülü, Kanada Film Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen Whistler Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü, Tahran Kısa Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü ile İtalyan Afrodit Film Festivali Uluslararası En İyi Kısa Film Ödülü, Sınav'ın bugüne kadar kazandığı diğer ödüllerdir.

35. ABD Sundance Film Festivali 23 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.